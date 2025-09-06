SON DAKİKA... İstanbul’da İETT otobüsü motosiklete çarptı: Sürücü yaralandı!

Kazada motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

'İETT OTOBÜSÜ KAYA KAYA GELDİ'

Taksi şoförü Onur Işık, "Ben normal yolumda gidiyorum. Sol taraftan gelen araç direkt kaya kaya geldi. Ben de kendimi kurtarmaya çalışırken arkadan vurdu. Motorcu da arkadaydı direkt onu savurdu. Zaten bu şekilde de içeri girdi" dedi.