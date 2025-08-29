SON DAKİKA... Katil İsrail ordusu açıkladı: Gazze'nin topyekün işgali başladı!
SON DAKİKA… İsrail Güvenlik Kabinesi 8 Ağustos'ta Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Sabah saatlerinde Gazze’yi tehlikeli savaş bölgesi ilan eden katil İsrail ordusundan açıklama geldi. Yapılan açıklamada işgalde ilk aşamanın başladığı belirtildi.
İsrail ordusu, işgal ve Filistinlileri zorla yerinden etme doğrultusunda Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştırıyor. Ordudan gelen son açıklamada işgalin ilk aşamasının başladığı aktarılırken "Gazze'nin dış mahallelerinde tüm gücümüzle operasyonları yürütüyoruz" ifadesi kullanıldı.
ORDU SÖZCÜSÜ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU: BEKLEMİYORUZ
Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Gazze kentine yönelik işgal hazırlıklarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Gazze'de Hamas'a yönelik "ağır darbeler indirdiklerini" iddia eden Adraee, "savaşın bir sonraki aşamasına geçmek için çatışmaların sürdüğünü" belirtti. Adraee, "Beklemiyoruz. Gazze kentine yönelik saldırının ön operasyonlarına ve ilk aşamalarına başladık ve şu anda şehrin dış kesimlerinde yoğun şekilde faaliyet gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.
GAZZE "TEHLİKELİ SAVAŞ BÖLGESİ" İLAN EDİLDİ
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin Tel Aviv yönetiminin saldırılara verdiği sözde "insani aradan" çıkarıldığı belirtildi.
Açıklamada, işgal edilmesi planlanan Gazze kenti, "tehlikeli savaş bölgesi" olarak nitelendirildi.