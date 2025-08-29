SON DAKİKA... Katil İsrail ordusu açıkladı: Gazze’nin topyekün işgali başladı!

ORDU SÖZCÜSÜ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU: BEKLEMİYORUZ

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Gazze kentine yönelik işgal hazırlıklarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Gazze'de Hamas'a yönelik "ağır darbeler indirdiklerini" iddia eden Adraee, "savaşın bir sonraki aşamasına geçmek için çatışmaların sürdüğünü" belirtti. Adraee, "Beklemiyoruz. Gazze kentine yönelik saldırının ön operasyonlarına ve ilk aşamalarına başladık ve şu anda şehrin dış kesimlerinde yoğun şekilde faaliyet gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.