SON DAKİKA… Kocaeli’de annesi ile 5 yaşındaki üvey kardeşini katletmişti: 16’lık caninin son görüntüsü ortaya çıktı!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında, anne-kızın cinayet şüphelisi M.İ.G.'yi İstanbul Kadıköy'de Moda Sahili'nde yakaladı. Dursune Bilgili'nin oğlu olan şüpheli M.İ.G., emniyetteki ilk ifadesinde, annesinin kendisine zaman zaman şiddet uyguladığını, üvey kardeşini daha çok sevdiğini ve ölen babasına sürekli hakaret ettiğini iddia ederken, cinayetleri de olay günü annesinin babasına yine hakaret etmesi üzerine işlediğini söyledi.

KARDEŞİNİ GÖRGÜ TANIĞI BIRAKMAMAK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

M.İ.G.'nin yine emniyetteki ifadesinde, yaşanan arbedede annesini bıçakladığı ve sesleri duyup gelen üvey kız kardeşini de görgü tanığı bırakmamak için öldürdüğünü, ardından da alışveriş yapmak için apartmandan çıkarak markete gittiğini belirtti. Dursune Bilgili'nin ilk eşinin vefat ettiği ve M.İ.G.'nin bir süre yurtta kaldığı, zaman zaman annesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi. Havva Nur Anzerli'nin babası S.A. ile dini nikahlı olarak birlikte yaşayan Bilgili'nin, şiddet görünce uzaklaştırma kararı aldırdığı ve S.A.'nın da bir süredir başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.