SON DAKİKA… Kocaeli’de annesi ile 5 yaşındaki üvey kardeşini katletmişti: 16’lık caninin son görüntüsü ortaya çıktı!
SON DAKİKA… Kocaeli Gebze’de 16 yaşındaki M.İ.G, annesi Dursune Bilgili ile üvey kardeşi Havva Nur Anzerli’yi bıçaklayarak katletti. Gözaltına alınan cani annesinin zaman zaman kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Öte yandan 16’lık katilin cinayeti işledikten sonraki güvenlik kamerası görüntüleri dikkat çekti.
SON DAKİKA… Olay, 9 Eylül'de saat 17.00 sıralarında, Beylikbağı Mahallesi 302'nci Sokak'ta meydana geldi. Apartmanda yaşayanlar, 3'üncü kattaki daireden gelen kötü koku üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan olmayınca itfaiye ekipleri, merdivenli araçla pencereden daireye girdi.
ANNE İLE 5 YAŞINDAKİ KIZI KANLAR İÇİNDE BULUNDU
Ekipler, Dursune Bilgili ile kızı Havva Nur Anzerli'yi kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede, anne-kızın vücutlarında kesici alet yaraları olduğu tespit edildi. Dursune Bilgili, Gebze ilçesindeki Pelitli Mezarlığı'nda, Havva Nur Anzerli'nin cenazesi ise amcaları tarafından İstanbul'da toprağa verildi.