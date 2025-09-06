SON DAKİKA... Kötü koku ekipleri alarma geçirdi! Yalnız yaşayan Yaşar Danışman kaldığı evde ölü bulundu!

Denizli'de bir apart dairesinde yalnız yaşayan Yaşar Danışman'ın evinden gelen kötü kokular ekipleri alarma geçirdi. Eve giren ekiplerce hareketsiz halde bulunan Danışman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi 886 Sokak'taki bir apatta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Yaşar Danışman'ın uzun süredir görülmemesi üzerine çevre sakinleri durumdan şüphelendi.

Apartman sakinleri, son günlerde yaşlı adamın yaşadığı evden gelen kokuyu da fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri apart sahibinin yedek anahtarıyla kapıyı açarak içeriye girdi.

Eve giren polis ekipleri Yaşar Danışman'ın hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrollerde, yalnız yaşayan yaşlı adamın uzun süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incele ekiplerinin apartta yaptığı incelemelerin ardından Yaşar Danışman'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adi Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla İlgili soruşturma başlatıldı.