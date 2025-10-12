SON DAKİKA: Mardin’deki yangın faciasından kahreden haber! Bekir’den sonra Merve de hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden gelen acı haberle tüm Türkiye yasa boğuldu. Kızıltepe Sanayi Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir evin giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, iki küçük çocuğun hayatına mal oldu. Olayda can kaybı 2'ye yükseldi.