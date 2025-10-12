SON DAKİKA: Mardin'deki yangın faciasından kahreden haber! Bekir'den sonra Merve de hayatını kaybetti
Mardin Kızıltepe'de 3 katlı evde çıkan ve patlama sesiyle dehşet saçan yangın faciası iki küçük canı aldı. 5 yaşındaki Bekir Çeçen'den sonra, durumu ağır olan 5 yaşındaki Merve Kerse de Diyarbakır'da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Facianın boyutu büyüdü: Yaralılar arasında 3 kişinin durumu hâlâ ağır.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinden gelen acı haberle tüm Türkiye yasa boğuldu. Kızıltepe Sanayi Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir evin giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, iki küçük çocuğun hayatına mal oldu. Olayda can kaybı 2'ye yükseldi.
Yangın, akşam saatlerinde 751 Sokak'taki bir dairede çıktı. Yangının başlamasının ardından patlama sesinin de duyulması, mahallede büyük paniğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
VİNÇLE DUVAR KIRILARAK TAHLİYE EDİLDİLER
İddiaya göre, ekiplerin kapıyı açamaması üzerine eve ulaşmak için vinç yardımıyla duvar kırıldı. Alevlerin sardığı evden tahliye edilen yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.