SON DAKİKA! Meteoroloji'den 6 il için 'sarı' alarm! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

Eylül ayının ikinci haftası, Türkiye genelinde hava durumu sürprizlerle dolu geçecek. Batı ve güney bölgeler yüksek sıcaklıkların etkisi altındayken, kuzey ve doğu bölgelerde sağanak yağışlar ve yerel fırtına uyarıları devam ediyor. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İşte 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasındaki hava durumu tahminlerinin tüm detayları.

Ankara - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'de önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösteriyor. Hafta başında batı bölgeler sıcak ve güneşli bir hava yaşarken, hafta ortasından itibaren doğu ve kuzeydoğu bölgelerde sağanak yağışlar etkili olacak. İşte 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasındaki hava durumu raporu:

HAFTAYA GÜNEŞLİ BAŞLANGIÇ

Haftanın ilk günü olan 8 Eylül Pazartesi, Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar 35°C'ye yaklaşırken, Marmara Bölgesi'nde 30°C civarında seyredecek. Güneydoğu Anadolu'da termometreler 37°C'yi gösterebilir. İç Anadolu ve Karadeniz'de yerel sağanak yağışlar görülebilir.

YAĞIŞLAR YÖN DEĞİŞTİRİYOR

9 Eylül Salı ve 10 Eylül Çarşamba günlerinde yağışlar Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya kayacak. Özellikle bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Batı bölgelerde ise hava daha sakin ve güneşli kalmaya devam edecek. Sıcaklıklar Marmara'da 33°C, Ege'de 34°C seviyelerine ulaşacak.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Haftanın son iş günü olan 11 Eylül Perşembe günü, yağışlar Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde etkisini sürdürecek. Diğer bölgelerde hava çoğunlukla açık ve güneşli olacak. Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklıkları 35°C'nin üzerine çıkarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 12 Eylül Cuma günü ise yağışlar doğu bölgelerde devam ederken, Türkiye genelinde sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARA UYARILAR

Meteoroloji uzmanları, ani hava değişimleri ve sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı. Sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması ve özellikle doğu bölgelerde seyahat edeceklerin güncel hava durumu bilgilerini takip etmesi tavsiye ediliyor. Hafta boyunca özellikle batı bölgelerde yüksek sıcaklıklar nedeniyle orman yangını riskine karşı da dikkatli olunması gerekiyor.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

8 EYLÜL 2025, PAZARTESİ

Pazartesi günü, Türkiye'nin genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Batı, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde bazı yerlerde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde sıcaklıklar 28°C'ye kadar çıkarken, Ege Bölgesi'nde 34°C'ye ulaşabilir. Güneydoğu Anadolu'da ise 37°C'ye kadar sıcaklıklar görülebilir. Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde de parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

9 EYLÜL 2025, SALI

Salı günü, sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar özellikle Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğu bölgelerinde etkisini sürdürecek. Marmara ve Ege'de parçalı bulutlu ve güneşli bir hava beklenirken, sıcaklıklar bu bölgelerde 32°C civarında olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 30°C'nin üzerinde seyredecek.

10 EYLÜL 2025, ÇARŞAMBA

Çarşamba günü, sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlar Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yoğunlaşacak. İç Anadolu'nun doğu ve güney kesimlerinde de yer yer yağışlar görülebilir. Batı bölgelerde ise hava daha sakin ve güneşli olacak. Sıcaklıklar Marmara'da 33°C, Ege'de 34°C'ye kadar çıkacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise 34°C'yi görecek.

11 Eylül 2025, Perşembe

Perşembe günü, sağanak yağışlar İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde, Karadeniz'in doğusunda ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde devam edecek. Marmara ve Ege bölgelerinde hava az bulutlu ve güneşli olacak, sıcaklıklar 35°C'nin üzerine çıkabilir. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da da güneşli bir hava hakim olacak, Güneydoğu'da sıcaklıklar 35°C'ye kadar yükselebilir.

12 EYLÜL 2025, CUMA

Cuma günü, yağışlar Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda devam edecek. Diğer bölgelerde hava daha çok parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Marmara ve Ege'de sıcaklıklar 32°C civarında seyrederken, Akdeniz ve İç Anadolu'da da benzer sıcaklıklar bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu'da ise hava genellikle açık olacak ve sıcaklıklar 29-33°C arasında değişecek.

Görüldüğü üzere, Türkiye'nin batı ve güney bölgeleri hafta boyunca daha sıcak ve az yağışlı bir hava geçirirken, doğu ve kuzeydoğu bölgeleri daha serin ve yağışlı olacak. Seyahat veya dış mekan aktiviteleri planlıyorsanız, gideceğiniz bölgenin hava durumuna göre hazırlıklı olmanız önemlidir.

BUGÜN İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

8 EYLÜL 2025, PAZARTESİ SABAH (06:00-12:00)

Pazartesi sabahı, Türkiye'nin İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışlar ve gök gürültülü fırtınalar bekleniyor. Özellikle Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Amasya, Sivas, Tokat, Kırıkkale ve Kastamonu gibi iller bu yağışlardan etkilenecek. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin büyük bir kısmında hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise hava açık ve güneşli seyredecek.

8 EYLÜL 2025, PAZARTESİ ÖĞLE (12:00-18:00)

Öğle saatlerinde, kuvvetli sağanak yağışlar İç Anadolu'nun genelinde, Karadeniz'in iç ve doğu kesimlerinde etkisini sürdürecek. Ayrıca, Adana ve Kahramanmaraş çevresinde de yerel olarak kuvvetli yağışlar görülebilir. Batı ve güney bölgelerdeki parçalı bulutlu hava devam ederken, güneşli bir hava hâkim olacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise hava durumu değişmeyecek, açık ve güneşli olacak.

8 EYLÜL 2025, PAZARTESİ AKŞAM (18:00-24:00)

Akşam saatlerinde, yağışlı hava İç Anadolu'nun doğu ve kuzeydoğu kesimlerinde, Karadeniz'in doğu ve iç kesimlerinde etkisini yavaş yavaş kaybedecek. Yağışlar yerel ve kısa süreli olacak. Batı, güney ve doğu bölgelerinde ise hava parçalı bulutlu ve açık olmaya devam edecek. Gece saatlerine doğru yağışlar büyük ölçüde dinecek.

9 EYLÜL 2025, SALI GECE (00:00-06:00)

Salıyı pazartesiye bağlayan gece, yağışlı hava sadece Karadeniz'in doğusunda (Artvin ve Rize civarı) ve İç Anadolu'nun doğusunda yer yer etkili olacak. Diğer tüm bölgelerde hava açık ve güneşli bir şekilde devam edecek.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında) bölge geneli ile Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas) ve Aksaray çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin güney kesimleri, Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas) ve Aksaray çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin güney kesimleri, Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeydoğusu (Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Sivas) ve Aksaray çevreleri ile zamanla Kayseri ve Niğde'nin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bayburt dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah ve öğle saatlerinde güneyi 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Akdeniz'in batısı 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar; Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.