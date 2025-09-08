SON DAKİKA! Meteoroloji'den 6 il için 'sarı' alarm! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın
Eylül ayının ikinci haftası, Türkiye genelinde hava durumu sürprizlerle dolu geçecek. Batı ve güney bölgeler yüksek sıcaklıkların etkisi altındayken, kuzey ve doğu bölgelerde sağanak yağışlar ve yerel fırtına uyarıları devam ediyor. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İşte 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasındaki hava durumu tahminlerinin tüm detayları.
Ankara - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'de önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösteriyor. Hafta başında batı bölgeler sıcak ve güneşli bir hava yaşarken, hafta ortasından itibaren doğu ve kuzeydoğu bölgelerde sağanak yağışlar etkili olacak. İşte 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasındaki hava durumu raporu:
HAFTAYA GÜNEŞLİ BAŞLANGIÇ
Haftanın ilk günü olan 8 Eylül Pazartesi, Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar 35°C'ye yaklaşırken, Marmara Bölgesi'nde 30°C civarında seyredecek. Güneydoğu Anadolu'da termometreler 37°C'yi gösterebilir. İç Anadolu ve Karadeniz'de yerel sağanak yağışlar görülebilir.
YAĞIŞLAR YÖN DEĞİŞTİRİYOR
9 Eylül Salı ve 10 Eylül Çarşamba günlerinde yağışlar Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya kayacak. Özellikle bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Batı bölgelerde ise hava daha sakin ve güneşli kalmaya devam edecek. Sıcaklıklar Marmara'da 33°C, Ege'de 34°C seviyelerine ulaşacak.