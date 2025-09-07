SON DAKİKA | Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! İstanbul ve Ankara dahil birçok il için sağanak uyarısı: Kuvvetli geliyor
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu yayınlandı. Buna göre; İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde yarın kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise önümüzdeki hafta 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Peki hangi illerde yağış etkili olacak? İşte önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporu...
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; önümüzdeki hafta İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak yağış etkili olacak.
Yurdun genelinde parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Karaman haric), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Denizli'nin doğusu, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop, Ordu, Tokat, Osmaniye ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Karabük Çankırı, Kastamonu çevreleri ve Ankara'nın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olması bekleniyor.