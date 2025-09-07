SON DAKİKA | Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! İstanbul ve Ankara dahil birçok il için sağanak uyarısı: Kuvvetli geliyor

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40 - 60 km / saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının, İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Öte yandan Meteoroloji'nin raporuna göre; İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde yarın kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, bölgenin güneyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı