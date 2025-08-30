SON DAKİKA... Ordu’daki patpat faciasında 4 kişi hayatını kaybetmişti: Son görüntüleri ortaya çıktı!

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, patpatın altında kalan sürücü Yusuf Tunçel ile yanındaki ablası Ayşe Tunçel (63) ve yengesi Güler Tunçel'in (55) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan torunu Burak Asaf Çimen (8) ve Uhud Ali Çimen (6) ile oğlu Onur Tunçel (8) ve eşi Nurten Tunçel (52) ise sağlık ekipleri tarafından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Burak Asaf Çimen de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.