SON DAKİKA... Saçlarını siyahlaştırmak isterken az kalsın kör ediyordu: İnternetten aldığı şampuan bu hale getirdi!

"GÖZLERİMİ KAYBEDECEĞİM DİYE ÇOK KORKTUM"

Yaşadıklarını anlatan Murat Gözde, "Berberin tavsiyesi üzerine bu ürünü aldım. Önce dirseğime sürdüm 48 saat sonra komple saçıma uyguladım. Sonra yüzüm, gözüm şişti. Kafamda yaralar çıktı. Durumum çok kötü. Gözlerimi kaybedeceğim diye çok korktum. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım" dedi.

"İNTERNETTEN 301 TL'YE ALDIM"

Saçlarındaki beyazlarında siyahlaşmadığını belirten Gözde, "İnternetten şampuanı 301 liraya aldım. Bu tarz ürünler çok kolay ulaşılmamalı, satışına bir düzenleme getirilmeli" diye konuştu.