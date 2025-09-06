SON DAKİKA... Saçlarını siyahlaştırmak isterken az kalsın kör ediyordu: İnternetten aldığı şampuan bu hale getirdi!
SON DAKİKA... Adana’da yaşayan Murat Gözde, berberinin tavsiyesi ile saçlarını siyahlaştırmak için internetten şampuan sipariş etti. Ürünü kullanır kullanmaz yüz ve gözünde şişlikler oluşan ve kafasında yaralar çıkan Gözde neredeyse gözlerini kaybedecekti!
SON DAKİKA... Merkez Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde oturan Murat Gözde (48), geçtiğimiz hafta saçlarındaki beyazlık nedeniyle berberinin tavsiyesi üzerine internetten saç siyahlaştırıcı şampuan satın aldı.
GÖZÜ VE YÜZÜ ŞİŞTİ YARALAR ÇIKTI!
Şampuanı kullanım kılavuzundaki gibi önce dirseğine sürdüğünü ileri süren Gözde, 48 saat sonra herhangi bir reaksiyon etki olmaması üzerine saçını ve yüzünü yıkadı. Ürünü kullandıktan kısa süre sonra Gözde'nin yüzünde alerjik reaksiyon oluştu. Gözü şişip, kafasında yaralar çıkan ve enfekte olan Gözde, sağlık ocağına gitti. Doktor tavsiyesi üzerine Murat Gözde, yatıştırıcı kremler kullanmaya başladı.
ŞİŞLİK 3 GÜNDÜR GEÇMEDİ
3 gün geçmesine rağmen yüzündeki şişlik ve yaralar geçmeyen Murat Gözde, karakola gidip firma hakkında da şikayetçi oldu.