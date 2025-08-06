SON DAKİKA… Sahte psikolog Volkan Uçak hakkında dikkat çeken iddia: Dernek başkanıyım deyip herkesten para toplamış!

O dönemde sokağa çıkma yasakları olduğu için dışarı çıkamıyorduk. Kendisi, 200 TL karşılığında Valilik onaylı izin belgesi çıkaracaklarını vadetti. Biz de kendisine inanarak bu parayı verdik. Kendisi paraları alıp herhangi bir işlem yapmadı. Ancak daha sonra derneğin hayali olduğunu öğrendik" dedi.