SON DAKİKA… Sahte psikolog Volkan Uçak hakkında dikkat çeken iddia: Dernek başkanıyım deyip herkesten para toplamış!
SON DAKİKA… Türkiye, e-imza çetesi skandalıyla sarsıldı. Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarının taklit edilip kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayan çete üyeleri bu yolla sahte üniversite mezuniyet belgesi ile sürücü belgesi aldı. Soruşturma kapsamında tutuklanıp serbest kalan isimlerden biri de psikolog olduğunu iddia eden Abdullah Volkan Uçak'tı. Daha önce halı yıkamacı olduğu öğrenilen Uçak ile ilgili ortaya atılan iddia şaşkınlık yarattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 Mayıs'ta, bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarının taklit edilip kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlandığı ve bu yolla sahte üniversite mezuniyet belgesi ile sürücü belgesi düzenlendiği gerekçesiyle operasyon düzenlendi.
Çok sayıda ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, aralarında sahte psikoloji lisans diploması edinen Abdullah Volkan Uçak'ın da olduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Sosyal medyada kendisini psikolog olarak tanıtıp danışan kabul eden Abdullah Volkan Uçak, 40 gün sonra tahliye edildi.
DERNEK BAŞKANIYIM DEYİP PANDEMİDE PARA TOPLAMIŞ!
Uçak'ın geçmişte Adana'da halı yıkama firması işlettiği ve çevresine kendisini 'Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı' olarak tanıttığı öne sürüldü. Volkan Uçak ile koronavirüs pandemisi döneminde tanıştığını belirten halı yıkama merkezi sahibi Mehmet Ercan Atmalı, "Kendisiyle tanıştığımızda bize bir dernek kurduklarını ve bu derneğe üye olmamızı istedi.