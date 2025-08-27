SON DAKİKA: Sındırgı’da 4.2 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliğinin 9 KM olduğu açıklandı.

AYRINTILAR GELİYOR...