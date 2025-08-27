SON DAKİKA: Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı!
AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi .
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin derinliğinin 9 KM olduğu açıklandı.
#DEPREM Büyüklük:4.2 (Mw) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2025-08-27 Saat:10:29:18 TSİ Enlem:39.19611 N Boylam:28.21833 E Derinlik:9.07 km Detay:https://t.co/SK13HXcUOa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 27, 2025
