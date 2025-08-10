SON DAKİKA… Terörsüz Türkiye’de yeni aşama! Mahmur ve Sincar Kampı boşaltılacak: Sözde yöneticiler nereye gönderilecek?

MAHMUR VE SİNCAR BOŞALACAK: Önümüzdeki dönemde Mahmur Kampı ve Sincar'a yönelik de gelişmeler olacak ve buralar boşaltılacak. Kamplarda yaşayan aileler ile onların arasına karışan silahlı gruplar ayrıştırılacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan aileler isterlerse ülkeye dönebilecek. Terör örgütünün kontrolündeki diğer kamplar ise sürecin sorunda tamamen boşaltılmış olacak.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ İÇİN AFRİKA: Silah bırakan ve suça karışmayan PKK'lılar ile ilgili topluma kazandırma önlemleri devreye girecek. Ancak örgütün lider kadrosundaki 30-40 civarındaki önde gelen isim ile Kandil'de bulunan farklı kademedeki 300 civarındaki sözde yöneticinin Türkiye'ye dönmesine izin verilmeyecek. Bu kişiler bir süre bölgede (Irak-Suriye) kalacak ama buralarda kalıcı olarak bulunmaları söz konusu olmayacak. Örgütün kilit yöneticileri silahları bırakma sürecinde Irak'ta kaldıktan sonra, nihai aşamada her birine Avrupa ülkelerine veya Türkiye'nin iyi ilişkisi olan bazı Afrika ülkelerine gitmeleri önerilecek.