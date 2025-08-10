SON DAKİKA… Terörsüz Türkiye’de yeni aşama! Mahmur ve Sincar Kampı boşaltılacak: Sözde yöneticiler nereye gönderilecek?
SON DAKİKA… Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye yolunda başlattıkları adım ile 40 yılı aşkın süren terör belasında sona gelindi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından PKK Süleymaniye'de silahları kazanda yakarak bıraktı ve Terörsüz Türkiye yeni bir aşamaya geçildi. TBMM’de oluşturulan Milli Beraberlik Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına başlarken önümüzdeki dönemde Mahmur Kampı ve Sincar’ın boşaltılması gündemde… Öte yandan silah bırakan unsurlara dönük yasal alt yapının hazırlanması, terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin Afrika ya da Avrupa’ya gönderilmesi gibi adımlar da değerlendiriliyor…
Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir aşamaya geçilirken silah bırakma süreci de kesintisiz devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Mahmur Kampı ve Sincar'ın boşaltılması, silah bırakan unsurlara dönük yasal alt yapının hazırlanması, terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin Afrika ya da Avrupa'ya gönderilmesi gibi adımlar da gündemde.
Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakmanın başlamasından sonra TBMM'de oluşturulan Milli Beraberlik Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da iş başı yaptı. Komisyonun kuruluşu "yeni evre" olarak tanımlandı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge idealinde son durum ve görünür gelecekte atılması muhtemel adımlar şöyle:
SİLAH BIRAKMA DEVAM EDİYOR: Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden kamuoyunu manipüle etmeye yönelik farklı açıklamalar gelse de silah bırakma kesintisiz devam ediyor. Teröristlerin belirlenen yerlere bıraktığı silahların kayıtları tutuluyor.
SÜREÇ HIZLI: Suriye ve Irak gibi bölge ülkeleri PKK'nın silah bırakmasını desteklediği için sürecin ETA (İspanya), IRA (İrlanda) başta olmak üzere dünyadaki örneklere göre çok daha hızlı ilerleyip tamamlanması öngörülüyor.