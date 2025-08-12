SON DAKİKA... Yeni eğitim döneminde okullarda tek tip kıyafet mi olacak? Bakan Yusuf Tekin açıkladı: 4 dönem değişemeyecek!
SON DAKİKA... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile bir araya geldi. Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda Bakan Tekin, '2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Genelgesi’nin yakında yayınlanacağını dile getirdi. Tekin, yeni dönemde okul kıyafetlerinin nasıl olacağı ile ilgili de bilgi verdi.
SON DAKİKA... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile bir araya geldi. Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen, '2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı'na; Bakan Tekin'in yanı sıra Bakan yardımcıları Celile Eren Ökten, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci, Bilal Macit ile genel müdürler ve 81 ilin Milli Eğitim Müdürü katıldı.
Bakan Tekin, '2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Genelgesi'nin yakında duyurulacağını söyleyerek, genelgeye ilişkin bilgiler verdi. Genelgede iki konunun başat alındığını ifade eden Bakan Tekin, "Bunlardan biri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etti. Bu konunun ülkemiz ve millet açısından önemli boyutları var. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında her ilimizde, aile meselesini sistemin odağına alıp bu konuda çocuklarımıza bunun anlamı üzerine farkındalık oluşturacak etkinlikler ve projeler yapılmasını istiyoruz.
Bu kapsamda EBA, HEMBA ve Velivizyon platformlarında dijital içeriklerden yararlanılması, 'Ailemle Eğitim Yolculuğum', 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulu' ve 'Aile Okulu' kurs programlarının yaygınlaştırılması amacıyla okul ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri arasında iş birliklerinin geliştirilmesi, velilerin eğitim ve öğretim süreçlerine aktif katılımlarının sağlanması önemli" diye konuştu.