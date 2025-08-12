SON DAKİKA... Yeni eğitim döneminde okullarda tek tip kıyafet mi olacak? Bakan Yusuf Tekin açıkladı: 4 dönem değişemeyecek!

Bakan Tekin, önem arz eden bir diğer konunun da gündemdeki orman yangınları olduğunu belirterek, "2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk haftasının orman sevgisi, ormanlarımızı korumak bu konuda yapılması gerekenlerle ilgili etkinliklerle açılacak. Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığı ile çocuklarımızın ağaç dikmelerini teşvik edecek bir protokolü de yapacağız. Fidan dağıtılıp bu fidanların ağaca dönüşmesi sürecini hep beraber takip edeceğiz" diye konuştu.