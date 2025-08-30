SON DAKİKA… Yer Kapalıçarşı! Nijeryalı çeteden akılalmaz tuzak: Şirket mailine sızıp 12 milyon liralık vurgun yaptılar!

SON DAKİKA… İstanbul’da Nijeryalı çetenin yaptığı milyonlarca liralık vurgun dudak uçuklattı! Öyle ki çete, İstanbul’da iki firma arasındaki 6 bin 500 tonluk arpa alışverişinin yapıldığı maile sızdı! Alacaklı firmayı tam 12 milyon lira dolandırdı! Firmalar, büyük şok yaşarken şüpheliler yakalandı. Tuzağın ayrıntıları ise şaşkınlık yarattı. İşte detaylar…

SON DAKİKA… Yer Kapalıçarşı! Nijeryalı çeteden akılalmaz tuzak: Şirket mailine sızıp 12 milyon liralık vurgun yaptılar!
Yunus Emre KAVAK

SON DAKİKA… İstanbul'da yaşanan dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Üstelik bu kez şüpheliler Nijeryalı bir çeteydi!

SON DAKİKA… Yer Kapalıçarşı! Nijeryalı çeteden akılalmaz tuzak: Şirket mailine sızıp 12 milyon liralık vurgun yaptılar!

Yurt dışına ihracat yapan iki firma geçtiğimiz günlerde 6 bin 500 ton arpa alışverişi konusunda anlaştı. Anlaşmada ürünün parasının ne kadarı ödenirse üründe o kadar teslim edilecekti. 17 Ağustos günü malı alacak firmaya bir mail geldi.

SON DAKİKA… Yer Kapalıçarşı! Nijeryalı çeteden akılalmaz tuzak: Şirket mailine sızıp 12 milyon liralık vurgun yaptılar!

TESLİMAT KAPALIÇARŞI'DA BİR ADRESTE YAPILACAK!

Mailde daha önceden de yaptıkları gibi 300 bin dolarlık ödemenin Kapalıçarşı'da bulunan bir adreste ödenmesi gerektiği yazıyordu. Firma daha önceden de böyle bir ödeme yaptığı için gelen maile güvendi ve ödemeyi elden yaptı.

SON DAKİKA… Yer Kapalıçarşı! Nijeryalı çeteden akılalmaz tuzak: Şirket mailine sızıp 12 milyon liralık vurgun yaptılar!

12 MİLYONU NİJERYALI ADAM TESLİM ETTİ

Tam 12 milyon lirayı Nijeryalı bir adama teslim etti. Bir süre sonra ürün gelmeyince karşı firmayı aradıklarında gerçeği öğrendi. Karşı firma "bizden öyle bir mesaj gitmedi mailimiz kopyalanmış" dedi.

SON DAKİKA… Yer Kapalıçarşı! Nijeryalı çeteden akılalmaz tuzak: Şirket mailine sızıp 12 milyon liralık vurgun yaptılar!

"MAİL GELDİ PARAYI ÖDEDİK MALLAR ORTADA YOK"

Bunun üzerine firma yetkilisi M.A. (47) polise gidip beyanında; iki firma arasında akdedilen sözleşme gereği ilk ödeme ve sevkiyatların gerçekleştiği, ikinci sevkiyat öncesi şirketimizin mail hesabına karşı şirketten gönderilmiş gibi gelen mail içeriğine istinaden 19 Ağustos'ta Kapalıçarşı'da 300 bin dolar ödeme yaptık. Bir gün sonra karşı firmanın mail hesaplarının başka kişi veya kişilerce ele geçirildiğini duyurması üzerine dolandırıldıklarını anlayarak şikayetçi olduklarını söyledi.

SON DAKİKA… Yer Kapalıçarşı! Nijeryalı çeteden akılalmaz tuzak: Şirket mailine sızıp 12 milyon liralık vurgun yaptılar!

PARANIN GİTTİĞİ KİŞİLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu parayı teslim elen Nijeryalı Taıwo B.O.'nun parayı başka bir Nijeryalı Uma U.O.'ya komisyonunu alarak teslim ettiği onun da buluştuğu başka birine teslim ettiği belirlendi.

SON DAKİKA… Yer Kapalıçarşı! Nijeryalı çeteden akılalmaz tuzak: Şirket mailine sızıp 12 milyon liralık vurgun yaptılar!

NİJERYALILAR GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 5 Nijeryalı Taıwo B.O., Uma U.O., King D.W., Samuel C. C. ve Chris U.O.'yu gözaltına aldı. Şüphelilerin mail adresinin uzantısını değiştirip sızma yaptıkları tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin ve Asayiş Şube Dolandırıcık Büro Amirliği ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.

SON DAKİKA… Yer Kapalıçarşı! Nijeryalı çeteden akılalmaz tuzak: Şirket mailine sızıp 12 milyon liralık vurgun yaptılar!

5 NİJERYALI TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünden Adliyeye Sevk edilen 5 Nijeryalı tutuklanarak cezaevine gönderildi.