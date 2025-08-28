Tane tane pilavın sırrı bu yöntemde! Pişerken içerisine bir adet eklemeniz yeterli…

Pilav, yemeklerin eşlikçisi lezzetli bir temel gıda. Buzdolabındaki her şeyle birlikte yenebiliyor. Ama aynı zamanda çok da ustalık isteyen bir yemek. Azıcık özensiz davranıldığında lapa olabilir, dibi tutabilir ya da bir kısmı çiğ kalabilir.

Ancak şefler, daha lezzetli bir pilav için tek bir malzemeye güvendiklerini söylüyor.

Pilav yapmak zor görünse de yenilgiyi kabul edip daha kolay seçeneklere geçmenize gerek yok. Pilav pişirme sanatını ustalıkla öğrenmiş şeflerin hepsi aynı noktalarda birleşiyor. Hepsi, pirinci paketten çıkardığınız andan itibaren sıvılara odaklanmanız gerektiğini söylüyor.

Ödüllü şef Bobby Geetha, en lezzetli pilavın sırrını şöyle paylaşıyor: "Pişirmeden önce pirinci üç kez soğuk suda nazikçe yıkıyorum, ta ki su tamamen berrak olana kadar. Bazı yöntemlerde ıslatma gerekli olmayabilir, ama en iyi doku ve lezzet için pirinci en az 20 dakika önceden suda bekletmenizi tavsiye ediyorum."

Bobby için pilav absorbsiyon yöntemini tercih ediyor: "Böylece lezzetin hepsi tanelerin içine hapsoluyor, suya karışıp gitmiyor."

Peki bu yöntem nasıl uygulanıyor? Bobby şöyle açıklıyor: "Pirinci eklemeden önce suyu mutlaka baharatlandırın, ardından pirinç içindeyken tekrar ayarlama yapın."

Şef Sudha Saha da küçük ama etkili bir dokunuş öneriyor: "Tek bir defne yaprağı bile her taneye nüfuz eder."

Son dokunuş ise şeflerin imzasını attığı an. Çoğu şef, neredeyse her pilav türünü güzelleştiren "tereyağını" tercih ediyor.

Bobby ise "biraz sızma hindistan cevizi yağı" ekleyerek hem aromayı güçlendiriyor hem de hafif, fındıksı bir tat kazandırıyor. Üstelik birçok kişi bu şekilde pilavı daha kolay sindirdiğini söylüyor.