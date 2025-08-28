Tane tane pilavın sırrı bu yöntemde! Pişerken içerisine bir adet eklemeniz yeterli…

Ancak şefler, daha lezzetli bir pilav için tek bir malzemeye güvendiklerini söylüyor.

Pilav yapmak zor görünse de yenilgiyi kabul edip daha kolay seçeneklere geçmenize gerek yok. Pilav pişirme sanatını ustalıkla öğrenmiş şeflerin hepsi aynı noktalarda birleşiyor. Hepsi, pirinci paketten çıkardığınız andan itibaren sıvılara odaklanmanız gerektiğini söylüyor.

Ödüllü şef Bobby Geetha, en lezzetli pilavın sırrını şöyle paylaşıyor: "Pişirmeden önce pirinci üç kez soğuk suda nazikçe yıkıyorum, ta ki su tamamen berrak olana kadar. Bazı yöntemlerde ıslatma gerekli olmayabilir, ama en iyi doku ve lezzet için pirinci en az 20 dakika önceden suda bekletmenizi tavsiye ediyorum."