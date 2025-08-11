TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan şehit Filistinli gazeteci için taziye mesajı: ’İnsanlığa yönelik bu hain saldırı asla unutulmayacak’

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin de katıldığı Mardin Artuklu Üniversitesi'nde geçen yıl düzenlenen Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu'nda, Filistinli gazeteci Enes el-Şerif'in "Cesaret Ödülü" aldığını, ödülü Enes el-Şerif adına yakın bir arkadaşına takdim ettiğini anımsattı.

Gazze'nin sesi, vicdanı ve direnişin simgesi, cesur gazeteci Enes el-Şerif'in İsrail'in kalleş saldırısı sonucu kahramanca şehadete yürüdüğünü belirten Kurtulmuş, Enes el-Şerif'in babasının da İsrail tarafından şehit edildiğini aktardı.

Kurtulmuş, yayımlaadığı mesajda; "Fedakarlık ve cesaret timsali Enes'i rahmetle anıyor, ailesine, Gazze halkına ve tüm basın camiasına en derin taziyelerimi sunuyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Enes el-Şerif, gerçeği dünyaya korkusuzca duyurma çabasıyla sadece Gazze'nin değil, tüm insanlığın vicdanı olmuş, insanlık cephesinin en ön safında yer almıştır. İnsanlığa yönelik bu hain saldırı asla unutulmayacak ve mücadelemiz daha da güçlenecektir. İnsanlık onuru bir gün elbet kazanacaktır." ifadelerini kullandı.