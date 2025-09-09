Tekirdağ’da biber gazlı kavga: Ev sahibi ile kiracı tartışmasının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Mandıracı 3. Sokak'ta meydana gelen olayda kiracı Muzaffer Kararlı ile ev sahibi S.Ö. ve annesi Z.Ö. arasında gerginlik tırmanırken biber gazlı saldırı yaşanmıştı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde S.Ö.'nün kiracının kapısına dayandığı ve taşkınlık yaptığı anlar yer aldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kararlı, "Ben bu eve aşık değilim, bu eve çok masraf yaptım. Benim masrafımı versin, ben de çıkarım buradan. Şu anda taşınacak gücüm yok. Bu eve yaptığım masrafı karşılasın, bir gün burada durmam" dedi.

"BU KADIN BANA HER YOLU DENİYOR"

Kiracı Muzaffer Kararlı yaptığı açıklamada, "Bu kadın bana her yolu deniyor. İşimden etti, eşimden etti, çocuklarımdan etti. Medyada çıkan haberler olayın sadece çok ufak bir özeti. Bizim 9 tane şikâyetimiz var, ben bu kadına dokunmadım bile. Neden bu kadın hâlen bize saldırıyor buna bir şey yapılmıyor. Ben habere çıkma taraftarı değildim" ifadelerini kullandı.