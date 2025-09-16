Tekirdağ’da boş arazide ceset bulundu: Katilin kimliği kan dondurdu!

Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Sarbak Metal Anadolu Lisesi karşısında bulunan boş arazideki barakada, önceki gün gece saatlerinde bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Barakaya giren ekipler, Sinan Gündoğdu'yu yaralı halde buldu. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülen Gündoğdu, yaşamını yitirdi. Hastaneye giden Gündoğdu'nun yakınları, gözyaşı döktü.

Çerkezköy Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Kızılpınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde silah bulamayınca kapsamlı çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden Gündoğdu'nun oğlu Y.G.'nin olay yerinde bulunduğunu tespit edildi. Ayrıca cinayette kullanılan tabanca, boş bir arazide bulundu. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak Gündoğdu'nun oğlu Y.G., Y.G.'nin eşi, diğer oğlu ve yengesini gözaltına aldı. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'ANNEME ŞİDDET UYGULUYORDU'

Bir süre önce askerden gelen Y.G.'nin ifadesinde; babasının annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Y.G.'nin olay gecesi de babası ile bu konuyu konuşmak için barakaya gittiğini, aralarında tartışma çıktığı ve ardından olayın yaşandığı söylediği belirtildi.