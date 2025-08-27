Teknik Direktör Güvenç Kurtar fena sinirlendi “Bunak” lafı davalık etti

Türkiye futbolunda önemli bir kariyer edinen eski futbolcu ve teknik direktör Güvenç Kurtar sosyal medyada kendisi hakkında paylaşılan bir yorumu savcılığa taşıdı. Hakkında yazılanları görünce deliye dönen ünlü teknik direktör, adliyeye koşarak yorumun sahibi Alpaslan K.'dan şikayetçi oldu.

FUTBOL YORUMU DEĞİL HAKARET

Savcılığa sunduğu suç duyurusunda şüphelinin kendisi hakkında 22 Ağustos 2020 tarihinde "Güvenç Kurtar denen bunak var ya hani, gittiği takımı düşüren son yıllarda da takım bulamayan; Ben Belhanda'yı her takımımda oynatırım Fatih'i anlamıyor niye gönderiyor diye. Lan mal Belhanda senin gittiğin her takımda oynar zaten. Galatasaray'ı kaldıramadı adam. Takım bulursan al tamam" şeklinde yorumda bulunduğunu ileri süren Kurtar, takipçisinin cezalandırılmasını istedi. Kurtar'ın şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda ifadesi alınan şüpheli Alpaslan K., söz konusu paylaşımın kendisine ait olduğunu kabul etti. Bunun üzerine savcılık tarafların uzlaşma ihtimalini gözeterek dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi ancak ünlü teknik direktör takipçisini affetmedi. Şüpheliye "Hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.