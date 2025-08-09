Trabzon’da yürekleri ısıtan buluşma: O dede ile torun yaylada yeniden kavuştu
Geçtiğimiz ay yaylada duygusal vedalaşma görüntüleriyle milyonların kalbine dokunan Trabzonlu dede Kemalettin Aydın (61) ile torunu Buğlem (4), yeniden bir araya geldi. Bu kez küçük Buğlem, dedesine koşarak kavuştu. Yaylada kaydedilen hasret anları sosyal medyada yine gündem oldu.
Kent merkezinde yaşayan Buğlem Aydın, annesi Gülistan ve babası Kemal Aydın ile geçtiğimiz ay Düzköy ilçesindeki yayla evinde dedesini ziyaret etmişti.
MİLYONLARIN İZLEDİĞİ VEDALAŞMA
Ayrılık vakti geldiğinde ise duygusal anlar yaşanmış; torununu uğurlayamayan Kemalettin Aydın, hareket eden aracın arkasından bir süre koşmuştu. Bu anlar, Gülistan Aydın tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılmış, milyonlarca kişi tarafından izlenmişti.
BU KEZ TORUN KOŞTU
Aradan geçen sürenin ardından küçük Buğlem, ailesiyle birlikte yeniden dedesinin yayla evine gitti. Bu kez dedesinin kapıda karşıladığı Buğlem, koşarak kucağına atladı.