Trafikte herkes ondan uzak duruyor: Aracına yazdığı yazı gülümsetti!

Sevda Nur Karataş'ın otomobilinde yer alan ilginç yazı dikkat çekti. Aracın arka camına asılan, 'Dikkat Acemi' yazısı görenlere tebessüm ettirdi. Yaklaşık 1 sene önce ehliyetini aldıktan sonra bu yazıyı yazdırdığını söyleyen Karataş, zaman içerisinde direksiyon hakimiyetini geliştirmesine rağmen o ilginç uyarıyı aracından sökmedi. Bu şekilde kendisini koruduğunu ifade eden Karataş, bahse konu yazının artık etraftaki acemilere karşı önlem niteliği taşıdığını belirtti.

'O YAZI BENİ KORUYOR'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sevda Nur Karataş, "Ehliyeti almadan önce aklımda böyle bir şey vardı. Sonra ehliyeti aldım. Yaklaşık 1 sene oldu ve ertesü gün sonra gidip bu yazıyı yazdırdım. Faydasını gördüm.