Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff: Rusya, Ukrayna’daki bazı bölgelere yönelik tavizler verdi.

Witkoff kendisine yöneltilen, "Rusya'dan yapılabilecek tavizlere ilişkin bir açıklama yapabilir misiniz" sorusunu cevaplayarak, "Rusya, Ukrayna'daki bazı bölgelere yönelik taviz verdi. Ukraynalılar ve Avrupalılar bunu farkında, bu önemli bir gelişmeydi. Ancak bu, yeterli olduğu anlamına gelmez. Önemli olan nokta, nihai barış anlaşmasına ulaşma konusunda düşüncelerinde bir miktar ılımlılık görmeye başlamış olmamızdı. Bu nedenle, bunun cesaret verici olduğunu düşünüyoruz. Zirve bittikten hemen sonra Avrupalılara bilgi verdik.

Witkoff bu sabah ABD'de katıldığı özel bir televizyon programında, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

"İLK OLARAK ZELENSKIY'E BİLGİ VERDİK"

İlk olarak, doğrudan (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenskiy'e bilgi verdik. O bunu hak etmişti ve Başkan (Trump) hemen onunla telefonda görüştü. Ardından Avrupalılarla telefonda görüştük ve sanırım herkes ilerleme kaydettiğimizi kabul etti. Belki barış anlaşması için yeterli değil, ama ilk kez bu yolda ilerliyoruz.

Geçmişte gördüğümüzden daha fazla uzlaşma görüyoruz, şimdi bunu daha da geliştirmeliyiz ve Ukraynalılar için kendi geleceklerini tayin etmelerine ve egemen sınırlarının korunmasına imkan sağlayan bir anlaşma yapmalıyız. Bunu başardığımızdan emin olmalıyız ve Başkan (Trump) da bunu başarmaya kararlıdır" ifadelerini kullandı.