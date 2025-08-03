Tuğba 35, Seda 28 yaşındaydı... 2 kız kardeşin öldüğü kazada yeni gelişme! Görüntüler ortaya çıktı
Yürek yakan kaza dün Bursa'da yaşandı... Otomobildeki Tuğba Akpınar (35) ile kardeşi Seda Akpınar’ın (28) hayatını kaybettiği kazada yaralanan ve 1.06 promil alkollü çıkan kamyonet sürücüsü İsmail Sevinç (22) tedavisinin ardından tutuklandı. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi. Tuğba Akpınar idaresindeki 16 BGM 213 plakalı otomobil ile İsmail Sevinç yönetimindeki 16 BHS 56 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Akpınar ile yanındaki kardeşi Seda Akpınar araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tuğba ile Seda Akpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayı hafif yaralı olarak atlatan kamyonet sürücüsü Sevinç, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Sevinç, buradaki müdahalenin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.