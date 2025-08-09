Türkiye kavruluyor: Bunaltıcı sıcaklarda cep telefonlarını suda soğuttular! Hissedilen 55 derece!
Adana ve Hatay’da aşırı sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi. Termometreler güneş altında 47, araçlarda 55 dereceyi gösterirken, vatandaşlar serinlemek için gölge ve su aradı. Hatay’da bazı vatandaşlar ise aşırı ısınan cep telefonlarını çalıştırabilmek için suda soğutmak zorunda kaldı. Meteoroloji verilerine göre Temmuz 2025, son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.
Adana'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 45 derece ölçülürken, güneş altındaki termometreler 47, araç termometreleri ise 55 dereceye ulaştı. Hissedilen sıcaklık 55 dereceyi buldu. Dışarı çıkanlar gölgelik alanlarda vakit geçirirken, sokakta çalışanlar zor anlar yaşadı. Sokak hayvanları gölgelerde serinlerken, güvercinler süs havuzlarının başında bekledi.
"DIŞARI ÇIKINCA BAŞIMIZ DÖNÜYOR"
Aşırı sıcaklardan bunalan Süleyman Erkek, "Bu sıcaklarda evde oturmak ayrı dert, dışarı çıkmak ayrı dert. Evde 2 klima çalışıyor. Dışarıda ise sıcaktan halüsinasyon görüyoruz, başımız dönüyor" dedi.
Hatay İskenderun ilçesi Suçıkağı Mahallesi'nde hava sıcaklığı 45 dereceye kadar yükselince, cep telefonları da aşırı ısındı. Sıcakta çalışmakta güçlük çeken telefonlarını çalıştırmak isteyen iki çalışan, ilginç bir yönteme başvurdu. İki arkadaş, telefonlarını akarsuya sokarak serinlettiler ve kullanmaya devam ettiler.