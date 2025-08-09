Türkiye kavruluyor: Bunaltıcı sıcaklarda cep telefonlarını suda soğuttular! Hissedilen 55 derece!

"BİZ DE ÇÖZÜMÜ SUDA BULDUK

Bir işletmede çalışan 18 yaşındaki Remzi Adıkutlu, aşırı ısınan telefonunu soğutmak amacıyla soğuk akarsuda bulunan ılıcaya koydu. Telefonun soğumasıyla birlikte cihazın sorunsuz çalıştığını belirten Adıkutlu, "Havalar aşırı sıcak, telefon da çok çabuk ısınıyor. Biz de çözümü suda bulduk. Şu anda hava 44 derece, hissedilen sıcaklık ise 49 dereceydi. Telefonu suya koyduk, hem soğudu hem de tertemiz oldu. Herhangi bir sorun yaşamadık" dedi.