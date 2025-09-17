Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök’ün ölüm nedeni belli oldu: İşte otopsi raporu!
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi raporu hazırlandı. Gök'ün cansız bedeni geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul'daki evinde doğalgaz borusuna asılı halde bulunmuş, ablasına bıraktığ not dikkat çekmişti. İşte soruşturmayı yeni bir boyuta taşıyan ve Esen Gök'ün son anlarına ışık tutan o kritik bulgular.
19 Temmuz'da, Esen Gök'ten haber alamayan yakınlarının polise haber vermesi üzerine Bakırköy Osmaniye Mahallesi'ndeki eve çilingir yardımıyla girilmişti. Ekipler, evde Gök'ün çarşafla doğal gaz borusuna asılı cansız bedeniyle karşılaşmıştı.
HERHANGİ BİR ZORLAMA İZİ YOK
Yapılan ilk incelemede evin kapısının içten kilitli olduğu, anahtarın ise kapıda takılı bulunduğu ve herhangi bir zorlanma izine rastlanmadığı belirlenmişti. Esen Gök'ün Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde yapılan otopsisi tamamlandı.
YASAKLI MADDE BULGUSUNA RASTLANMADI
İncelemede, Gök'ün vücudunda herhangi bir yasaklı madde bulgusuna rastlanmadı. Otopsi raporunda, Gök'ün vücudunda darp, kesi izi olmadığı, ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleştiği, ölümün ası sonucu meydana geldiği kanaatinin oluştuğu bildirildi. Rapor, olaya ilişkin soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.