Tutuklunun davası için ‘Hakim-savcıya rüşvet vereceğiz’ yalanıyla dolandırıcılıkTekirdağ merkezli 4 ilde operasyon: İstanbul Barosu’na kayıtlı bir avukatın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde ikamet eden bir vatandaşın şikâyeti üzerine başlatılan planlı operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, mağdurdan cezaevinde tutuklu bulunan kardeşinin davasını etkileme vaadiyle 2 milyon 500 bin lira talep ettikleri, paraların X-ray cihazında fark edilmemesi için havluya sarılı alüminyum folyolara 500 bin liralık beş paket halinde hazırlanmasını istedikleri ortaya çıktı.

OPERASYON ÇOK YÖNLÜ DELİLLENDİRİLDİ

Tekirdağ Hayrabolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon; kamera kayıtları, HTS analizleri ve teknik takip çalışmalarıyla delillendirildi. Yapılan tespitlerde dolandırıcıların, paraları sözde hakim ve savcılara dağıtacakları algısını oluşturarak mağdurun güvenini kazanmaya çalıştıkları belirlendi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2'Sİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Tekirdağ, İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, aralarında İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukatın da bulunduğu 7 kişi 'nitelikli dolandırıcılık', 'organize suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.