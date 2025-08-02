Uygunsuz hareketlerde bulunan çifti uyaran muhtar dehşeti yaşadı: “Beni öldürmeye kalktı”
Kastamonu'da meydana gelen olayda, parkta uygunsuz hareketlerde bulunan gençleri uyaran muhtar Sadettin Küçüktarakçı dehşeti yaşadı. Çıkan tartışmada M.Ö., isimli şahıs cebinden çıkardığı bıçakla muhtarı yaraladıktan sonra tekme ve yumruklarla saldırırken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Öte yandan yaşadığı korkunç anları anlatan muhtar, “Elime doğru bıçağı vurdu, vücuduma saplamaya kalktı ve gerçekten beni öldürmeye kalktı.” dedi.
Olay, Saraçlar Mahallesi'ndeki İstiklal Yolu Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saraçlar Mahallesi Muhtarı Sadettin Küçüktarakçı, parkta uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edilen çifti uyardı. Uyarının ardından çıkan tartışmada M.Ö. isimli şahıs cebinden çıkardığı bıçakla Küçüktarakçı'yı elinden yaraladı.
Küçüktarakçı, şahsı tutarak elindeki bıçağı aldı. M.Ö., daha sonra tekme ve yumruklarla Küçüktarakçı'ya saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle saldırgan M.Ö., olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaralanan Küçüktarakçı, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Olayın ardından yakalanan M.Ö. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Küçüktarakçı'nın çifti uyardığı ve ardından parka iniş yaptığı görülüyor. Ardından çıkan tartışma sırasında şüpheli cebinden çıkarttığı bıçakla Küçüktarakçı'yı elinden yaralıyor. Küçüktarakçı daha sonra saldırganı tutarak kendisini korumaya çalışıyor. Şahıs daha sonra Küçüktarakçı'ya saldırıyor.