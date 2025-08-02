Uygunsuz hareketlerde bulunan çifti uyaran muhtar dehşeti yaşadı: “Beni öldürmeye kalktı”

Yaşanan olayı anlatan Sadettin Küçüktarakçı, "Muhtar bir mahallenin bekçisidir. Ben de parklarda vatandaşlarımın daha rahat oturabilmesi için elimden gelini yapıyorum. Muhtar olduğumdan beri 1,5 yıldır parkta ailelerin piknik yapabilmeleri, daha rahat olabilmeleri için çaba sarf ediyorum. Ahlaksızlıkları önlemek için sürekli herkesi uyardım. Yine buraya bir çift geldi.

Kamelyada da değil, ayaküstü devamlı uygunsuz hareketlerde bulundular. Ben de çifte, 'burada aile var, çocuklar var, uygunsuz hareketler de bulunmayalım' dedim. 'Bana aşağı gel' dedi. Ben de aşağıya gittim, o da yanıma geldi. 'Arkadaşım burada uygunsuz hareket yapmayalım' diye yine uyardım. Bana küfür etti ve belinden bıçağı çekti. Elime doğru bıçağı vurdu, vücuduma saplamaya kalktı ve gerçekten beni öldürmeye kalktı.