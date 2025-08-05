“Uyuyorlar uyanmadılar” demişti: Edirne’deki aile katliamında anne ve oğul gözyaşları eşliğinde toprağa verildi!

Edirne'de meydana gelen ve tüm ülkeyi yasa boğan olayda, 41 yaşındaki Ö.G.A, isimli cani koca 38 yaşındaki eşi Didem Örs Alacı’yı ve 11 yaşındaki oğlu Doruk Kaan Alacı ‘yı boğarak katlettikten sonra intihara kalkıştı. Cani adam, yakınlarının kendisini araması üzerine “uyuyorlar, uyanmadılar” diyerek cevap verirken, talihsiz anne ve oğul yakınlarının gözyaşları eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı.

Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 18:41 Son Güncelleme: 05 Ağustos 2025 18:59

Cumhuriyet Mahallesi'nde Ö.G.A. (41), eşi Didem Örs Alacı (38) ile 11 yaşındaki oğulları Doruk Kaan Alacı'yı boğarak öldürdükten sonra bıçakla kendini yaralayarak intihara kalkıştı. Aileden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine yaşadıkları eve itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri, anne ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. Ağır yaralı Ö.G.A. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.