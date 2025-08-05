“Uyuyorlar uyanmadılar” demişti: Edirne’deki aile katliamında anne ve oğul gözyaşları eşliğinde toprağa verildi!

Edirne'de meydana gelen ve tüm ülkeyi yasa boğan olayda, 41 yaşındaki Ö.G.A, isimli cani koca 38 yaşındaki eşi Didem Örs Alacı’yı ve 11 yaşındaki oğlu Doruk Kaan Alacı ‘yı boğarak katlettikten sonra intihara kalkıştı. Cani adam, yakınlarının kendisini araması üzerine “uyuyorlar, uyanmadılar” diyerek cevap verirken, talihsiz anne ve oğul yakınlarının gözyaşları eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı.

Uyuyorlar uyanmadılar demişti: Edirne’deki aile katliamında anne ve oğul gözyaşları eşliğinde toprağa verildi!
İHA

Cumhuriyet Mahallesi'nde Ö.G.A. (41), eşi Didem Örs Alacı (38) ile 11 yaşındaki oğulları Doruk Kaan Alacı'yı boğarak öldürdükten sonra bıçakla kendini yaralayarak intihara kalkıştı. Aileden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine yaşadıkları eve itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Uyuyorlar uyanmadılar demişti: Edirne’deki aile katliamında anne ve oğul gözyaşları eşliğinde toprağa verildi!

İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri, anne ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. Ağır yaralı Ö.G.A. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Uyuyorlar uyanmadılar demişti: Edirne’deki aile katliamında anne ve oğul gözyaşları eşliğinde toprağa verildi!

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne ile oğlunun cansız bedenleri otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uyuyorlar uyanmadılar demişti: Edirne’deki aile katliamında anne ve oğul gözyaşları eşliğinde toprağa verildi!

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Olayın şüphelisi Ö.G.A'nın hastanedeki tedavisi devam edilirken, otopsi işlemleri tamamlanan anne ve oğlu için cenaze töreni düzenlendi.

Uyuyorlar uyanmadılar demişti: Edirne’deki aile katliamında anne ve oğul gözyaşları eşliğinde toprağa verildi!

Mevlana Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası anne ve oğlun cenazeleri Yenişehir Mezarlığına defnedildi. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde, gözyaşları sel oldu.

Uyuyorlar uyanmadılar demişti: Edirne’deki aile katliamında anne ve oğul gözyaşları eşliğinde toprağa verildi!

NE OLMUŞTU?

Edirne'de dün yaşanan korkunç olayda, Ö.G.A.'nın eşi Didem Örs Alacı ve oğlu Doruk Kaan Alacı'yı katlettiği belirlendi. Ailenin kahvaltıya gelmemesi üzerine şüphelenen yakınları, Didem'i telefonla aramış, telefonu açan Ö.G.A., Didem ve Doruk'un uyanmadığını söylemişti.

Uyuyorlar uyanmadılar demişti: Edirne’deki aile katliamında anne ve oğul gözyaşları eşliğinde toprağa verildi!

Ancak bu soğuk kanlı yalan, kısa süre sonra gerçeğin ortaya çıkmasını engelleyememişti.