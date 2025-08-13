Vahşetin adresi Muğla... İngiliz turiste önce çarptı sonra ezmeye çalıştı! Talihsiz kadın 1 haftadır yoğun bakımdaydı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçerken alkollü bir sürücünün otomobiliyle çarptığı ve ardından üzerinden geçtiği İngiliz turist Lisa Jane Di Palma (61), bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Feci kaza, bölge sakinlerinin ve Di Palma'nın ailesinin yasa boğdu. Görüntüler ise korkunç...

Vahşetin adresi Muğla... İngiliz turiste önce çarptı sonra ezmeye çalıştı! Talihsiz kadın 1 haftadır yoğun bakımdaydı
DHA

Kaza, 6 Ağustos'ta saat 19.30 sıralarında Fethiye'nin Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre 54 yaşındaki Şenay Koparal yönetimindeki 48 HC 033 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Lisa Jane Di Palma'ya hızla çarptı.

Vahşetin adresi Muğla... İngiliz turiste önce çarptı sonra ezmeye çalıştı! Talihsiz kadın 1 haftadır yoğun bakımdaydı

OLAY NASIL MEYDANA GELDİ?

Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan talihsiz kadın, çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu sırada ikinci bir şok yaşadı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, alkollü olduğu öne sürülen sürücü, yerde yatan kadının üzerinden geçerek kaçmaya çalıştı. Vatandaşların müdahalesiyle durdurulan Koparal, geri manevra yaparak aracını çekti.

Vahşetin adresi Muğla... İngiliz turiste önce çarptı sonra ezmeye çalıştı! Talihsiz kadın 1 haftadır yoğun bakımdaydı

OLAY ANI KAMERADA

Korkunç anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, çarpmanın ardından yaşanan panik ve vatandaşların sürücüyü durdurma çabaları dikkat çekti.

Otomobiliyle, çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı! Korkunç anlar kamerada | Video

Vahşetin adresi Muğla... İngiliz turiste önce çarptı sonra ezmeye çalıştı! Talihsiz kadın 1 haftadır yoğun bakımdaydı

HASTANEDE BİR HAFTA YAŞAM SAVAŞI VERDİ

Kaza sonrası ağır yaralanan Di Palma, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalçası ve bacağında kırıklar tespit edilen kadın, daha sonra Fethiye'deki özel bir hastaneye sevk edildi. Geçirdiği kalça ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Lisa Jane Di Palma, 13 Ağustos sabahı saat 05.00'te hayatını kaybetti. Cenazesi, otopsi için Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ölüm haberini alan İngiltere'deki yakınları, Fethiye'ye geldi.

Vahşetin adresi Muğla... İngiliz turiste önce çarptı sonra ezmeye çalıştı! Talihsiz kadın 1 haftadır yoğun bakımdaydı

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazaya karışan sürücü Şenay Koparal, polis tarafından gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Koparal, Eşen Cezaevine gönderildi.