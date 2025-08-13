Vahşetin adresi Muğla... İngiliz turiste önce çarptı sonra ezmeye çalıştı! Talihsiz kadın 1 haftadır yoğun bakımdaydı

HASTANEDE BİR HAFTA YAŞAM SAVAŞI VERDİ

Kaza sonrası ağır yaralanan Di Palma, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalçası ve bacağında kırıklar tespit edilen kadın, daha sonra Fethiye'deki özel bir hastaneye sevk edildi. Geçirdiği kalça ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Lisa Jane Di Palma, 13 Ağustos sabahı saat 05.00'te hayatını kaybetti. Cenazesi, otopsi için Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ölüm haberini alan İngiltere'deki yakınları, Fethiye'ye geldi.