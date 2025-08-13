Vahşetin adresi Muğla... İngiliz turiste önce çarptı sonra ezmeye çalıştı! Talihsiz kadın 1 haftadır yoğun bakımdaydı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçerken alkollü bir sürücünün otomobiliyle çarptığı ve ardından üzerinden geçtiği İngiliz turist Lisa Jane Di Palma (61), bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Feci kaza, bölge sakinlerinin ve Di Palma'nın ailesinin yasa boğdu. Görüntüler ise korkunç...
Kaza, 6 Ağustos'ta saat 19.30 sıralarında Fethiye'nin Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre 54 yaşındaki Şenay Koparal yönetimindeki 48 HC 033 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Lisa Jane Di Palma'ya hızla çarptı.
OLAY NASIL MEYDANA GELDİ?
Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan talihsiz kadın, çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu sırada ikinci bir şok yaşadı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, alkollü olduğu öne sürülen sürücü, yerde yatan kadının üzerinden geçerek kaçmaya çalıştı. Vatandaşların müdahalesiyle durdurulan Koparal, geri manevra yaparak aracını çekti.
OLAY ANI KAMERADA
Korkunç anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, çarpmanın ardından yaşanan panik ve vatandaşların sürücüyü durdurma çabaları dikkat çekti.
Otomobiliyle, çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı! Korkunç anlar kamerada | Video