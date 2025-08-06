Van Gölü'nün altın saçlı çocukları: "Kışın Ronaldo'yduk, yazın Osimhen'iz"
Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nde yaz tatili boyunca yüzen çocukların saç renklerinin sarıya dönmesi görenleri hayrete düşürüyor. Altın saçlı çocuklar, 'Kışın Ronaldo'yduk, yazın Osimhen'iz' diyor...
Yaz tatili boyunca neredeyse her gün gölde yüzen çocukların saçlarının zamanla sarıya büründüğü, bu durumun özellikle yaz sonunda daha belirgin hale geldiği belirtiliyor. Göl suyunun sodalı yapısıyla güneşin etkisinin birleşmesi sonucu ortaya çıkan bu ilginç değişim, vatandaşlar tarafından hayretle karşılanıyor. Van Gölü kıyısında yaz tatilinin adeta vazgeçilmezi haline gelen bu durum, bölge halkının yanı sıra gölü ziyaret eden turistlerin de ilgisini çekmeye devam ediyor.
"KIŞIN RONALDO'YDUK, YAZIN OSİMHEN'İZ"
Cihat Çıkla, yaz tatilinde Van Gölü'ne günlük 5 kez girdiklerini belirtti. Gölün sodalı suyu ve güneşin etkisiyle saçlarının sarardığını ifade eden Çıkla, "Burada 8-9 arkadaşız. Kışın hepimizin saçları siyah, aramızda sarı saçlı hiç kimse yok. Ama yaz başladığı gibi hepimizin saçları sararmaya başlıyor. Van Gölü'ne giriyoruz ve Van Gölü'nü çok seviyoruz. Daha önce uzmanların da söylediği gibi, bu durum Van Gölü'nün sodalı suyundan kaynaklanıyor. Biz de bunu yaşayarak öğrenmiş olduk. Kışın Ronaldo'yduk, yazın Osimhen'iz" dedi.