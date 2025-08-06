Van Gölü'nün altın saçlı çocukları: "Kışın Ronaldo'yduk, yazın Osimhen'iz"

"SARIŞIN HALİMİ DAHA ÇOK SEVİYORUM"

Yazın sodalı suya girdikleri için saçlarının sarardığını dile getiren Tarık Ensar Ayseli ise "Bu yüzden bazen arkadaşlarımız bile bizi tanımıyor. Saçlarımızın siyahken sarıya dönüşmesi birçok kişiyi hayrete düşürüyor. Van Gölü gerçekten çok rahatlatıcı ve bizim için çok önemli" diye konuştu.

Yaklaşık bir saat boyunca gölde kaldıklarını söyleyen 12 yaşındaki Miraç Taha Gök de "Denizden çıktıktan sonra saçımıza herhangi bir su dökmüyoruz. 1-2 hafta içinde saçımız sarı oluyor. Arkadaşlarım 'Saçınızı boyatmışsınız' diyor, ben de 'Hayır, denizdendir' diyorum" şeklinde konuştu.