Work and Travel ile gittiği ülkede feci son! Baba aldığı haber ile kahroldu! "500 km boyunca için için ağladım"

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği öğrencisi Salih Koç, dil eğitimi için gittiği ABD’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Bisikletiyle Tejon Caddesi'nde ilerlerken bir otomobilin çarpması sonucu vefat eden 21 yaşındaki gencin vefat haberi, ailesini yasa boğdu. Olay anında Bulgaristan’da olan babası Necmettin Koç, eşine acı haberi 500 kilometre boyunca söyleyemediğini, "O yol boyunca içime ağladım" sözleriyle anlattı.

Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 09:14 Son Güncelleme: 04 Ağustos 2025 10:36

Bursa'da Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan Rabia Koç ile Hüdavendigâr Camii İmam Hatibi Necmettin Koç'un iki oğlundan biri olan Salih, 2023 yılında girdiği üniversite sınavında büyük bir başarı elde ederek ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünü kazanmıştı.

ODTÜ'LÜ SALİH KOÇ HAYALLERİ YARIM KALMIŞ BİR GENÇTİ Üniversitedeki ikinci yılında Work and Travel programıyla dil öğrenmek üzere ABD'nin Denver şehrine giden Salih'in hayalleri, 21 Temmuz Pazartesi akşamı Tejon Caddesi'nde trajik bir şekilde son buldu. Bisikletiyle seyir halindeyken bir otomobilin çarpması sonucu genç üniversiteli olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya neden olan sürücü ise kaçarak izini kaybettirdi.