Yargıtay'dan ilginç karar! "Banyo yapan kadını izlemek cinsel taciz değil, özel hayatın gizliliğini ihlal"

Olay, sanığın, banyo yapan kadını, evinin 130 santimetre yükseklikteki penceresinden izlediği gerekçesiyle gündeme geldi. Yerel mahkeme, bu eylemin Türk Ceza Kanunu'nun 105. maddesi kapsamında "cinsel taciz" suçunu oluşturduğuna hükmederek sanığı mahkûm etti.

İZLEMEK CİNSEL TACİZ DEĞİL

Ancak Yargıtay Ceza Dairesi, yerel mahkemenin bu yorumunu yerinde bulmadı. Daire, olayda cinsel nitelikli bir eylem ya da fiziki temasın bulunmadığını, sanığın yalnızca izleme fiilinde bulunduğunu belirterek eylemin TCK'nın 134. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğuna karar verdi.

"MAĞDURUN BANYOSUNU İZLEMEK, ÖZEL ALAN İHLALİDİR"

Yargıtay, sanığın mağdur kadının özel ve mahrem alanına, yani banyosuna yönelik bakışının, onun özel hayatına izinsiz bir müdahale olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Sanığın, kadının evinin penceresinden içeriye bakarak onu banyo yaparken izlemesi, kişinin özel hayatının gizliliğini ihlal eden bir fiildir. Bu nedenle sanığın, TCK'nın 134/1. maddesi uyarınca cezalandırılması gerekirken yanlış bir şekilde cinsel taciz suçundan hüküm kurulmuştur." denildi.