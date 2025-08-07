Yer Bursa: Kontrolünü kaybeden otomobil TIR’a çarptı! Kaza anı kameralara yansıdı

Meydana gelen kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 11.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden Furkan P.'nin kontrolünü yitirdiği 16 ANM 282 plakalı otomobil, yolun sağındaki akaryakıt istasyonunda park halinde olan 34 JA 7602 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbarla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.