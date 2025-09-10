Yeşiloba Hipodromu’ndaki seyis cinayetinde yeni gelişme: Yargıtay sanığın cezasını onadı!

Adana'da, kendisi gibi seyislik yapan akrabasını hipodromda bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa verilen 18 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Daire, sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan verilen 18 yıl hapsi onadı. Kararda, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı ve yargılama aşamasında eksiklik olmadığı anlatıldı.

'KASTININ ÖLDÜRMEYE YÖNELİK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLMİŞTİR'

Aşamalara ilişkin iddia ve savunmaların, toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı belirtilerek, "Eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, alınan raporların kesin ve hüküm kurmaya elverişli olduğu, eksik incelemenin bulunmadığı, sanığın hedef aldığı vücut bölgesi, yara yerleri, maktul hakkında düzenlenen rapora göre yaraların niteliği, kullanılan aletin elverişliliği, sanığın olaydan sonraki davranışları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın eyleme bağlı ortaya çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğu değerlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

TEMYİZ İSTEMİNE RED

Kararda suç vasfının kasten öldürme olarak kabulünde isabetsizlik bulunmadığı bildirilerek, "Maktulden sanığa yönelen ve haksız tahrik oluşturan eylemlerin niteliği ve ulaştığı boyut dikkate alındığında belirlenen indirim oranının isabetli olduğu, takdiri indirimin mahkemenin takdir yetkisi kapsamında, yasal, yerinde ve yeterli gerekçelerle uygulanmamasına karar verildiği anlaşıldığından hükümde hukuka aykırılık bulunmadığı ve oy birliğiyle temyiz isteminin reddi ile hükmün onanmasına karar verilmiştir." şeklinde kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda akraba olan seyisler Selçuk Turan ve Fırat Polater arasında kavga çıkmış, evli ve 3 çocuk babası Turan'ı bıçaklayarak öldürüp kaçan Polater, polis ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık, 12. Ağır Ceza Mahkemesince 12 Ekim 2022'de görülen karar duruşmasında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, 25 Temmuz 2024'te yaptığı inceleme neticesinde kararı hukuka uygun bulup, dosyayı temyiz incelemesi için Yargıtay 1. Ceza Dairesine göndermişti.