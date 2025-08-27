Zehir tacirlerine ağır darbe! Bakan Yerlikaya açıkladı: 739 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da düzenlenen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda 739 bin adet uyuşturucu hap, 141 kilo bonzai, 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildiğini, 4 şüphelinin ise yakalandığını açıkladı.