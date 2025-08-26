Zonguldak’ta alevler geceyi aydınlattı: Halı yıkamacıda başladı 4 eve sıçradı!

Çınartepe Mahallesi Umut Sokak'taki bir halı yıkamacıda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek bitişikteki evlere sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekiplere mahalleli de destek verdi. Yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 itfaiye eri de elinden yaralandı. Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem de olay yerine gelip yangın söndürme çalışmalarını takip etti.