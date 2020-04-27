Heyelanın kapattığı yol tekrar ulaşıma açıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde heyelan düşmesi sonucu ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı.İlçede meydana gelen toprak kayması nedeniyle Onbaşılar köyü ve bağlı 7 mezranın ulaşımını sağlayan yol ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu heyelan düşen yol yeniden ulaşıma açıldı.Onbaşılar Köyü Muhtarı Husret Şen, heyelandan dolayı köy ve mezra yollarının kapandığını belirterek, “İl Özel İdaresine bağlı ekiplere haber verdik. Büyük uğraşlar sonucu yolumuz yeniden ulaşıma açıldı" ifadelerini kullandı.