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Derenin taşmasıyla köyün tüm çöpleri bahçesinde birikti

(İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde derenin taşmasıyla köyün tüm çöpleri bahçesinde biriken Sabri Ataş, gördüğü manzaraya tepki gösterdi.Yüksekova ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Bataklı köyünde derenin taşmasıyla köyün tüm çöpleri, 11 çocuk babası Sabri Ataş’a ait bahçede birikti. 200 haneli köyün çöpleri karşısında kara kara düşünen Sabri Ataş, “Köyün içinden geçen derenin taşmasıyla bahçem suyla birlikte gelen çöplerle kaplandı. Bu konuyla ilgili önlem alınmasını istiyoruz. Bir sürü poşet, çocuk bezi ve bunun gibi birçok atık var. Yetkililere

Giriş Tarihi: 28.4.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 11:30 ABONE OL
Derenin taşmasıyla köyün tüm çöpleri bahçesinde birikti
HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde derenin taşmasıyla köyün tüm çöpleri bahçesinde biriken Sabri Ataş, gördüğü manzaraya tepki gösterdi.
Yüksekova ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Bataklı köyünde derenin taşmasıyla köyün tüm çöpleri, 11 çocuk babası Sabri Ataş’a ait bahçede birikti. 200 haneli köyün çöpleri karşısında kara kara düşünen Sabri Ataş, “Köyün içinden geçen derenin taşmasıyla bahçem suyla birlikte gelen çöplerle kaplandı. Bu konuyla ilgili önlem alınmasını istiyoruz. Bir sürü poşet, çocuk bezi ve bunun gibi birçok atık var. Yetkililere sesleniyorum, lütfen bir çözüm bulup bizi bu çöplerden kurtarın” dedi.
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Derenin taşmasıyla köyün tüm çöpleri bahçesinde birikti
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