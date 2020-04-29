Din görevlilerinden ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Hakkari’deki din görevlileri, ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmaya devam ediyor.Korona virüs salgınının dünyayı etkisi altına aldığı bugünlerde, Hakkari’nin Derecik İlçe Müftülüğünde görev yapan personeller ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor. Salgının etkilerini en aza indirmek için ev ev dolaşıp vatandaşları evde kalmaya ikna etmeye, ihtiyaçlarını gidemeye, bağ bahçe işlerini düzene sokmaya çalışan din görevlileri, İlçe Kaymakamlığınca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gurubu bünyesindeki çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.Türkiye Diyanet Vakfı Derecik Şubesi ile din görevlilerinin katkılarıyla toplanan gıda yardım paketlerini fakir ve yardıma muhtaç 75 aileye ulaştıran görevlilerin yolda karşılaştıklara çocuklara verdiği hediyeler ise memnuniyete vesile oluyor.Din görevlilerinin gayretleri ve çalışmaları ilçe halkı tarafından takdirle karşılanıyor.