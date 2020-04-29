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Yüksekova’da gökkuzgun kuşu görüntülendi

(İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Nehil Sazlığı’nda gökkuzgun kuşu görüntülendi.Koruma altına alınan Nehil Sazlığı’na farklı farklı kuş türleri gelmeye devam ediyor. Kanarya türlerinden olan ve gök mavisi ile sırtında bulunan kahverengiyle adeta göz kamaştıran gökkuzgun kuşu, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Yüksekova Belediyesi Veteriner Hekimi Hekim Kaçan, Nehil Sazlığı’nın birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirterek, “Nehil Sazlığı çeşitlilik açısında inanılmaz büyük bir zenginliğe sahip. Baharın gelişiyle birlikte birçok kuş türü şu

Giriş Tarihi: 29.4.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 11:45 ABONE OL
Yüksekova’da gökkuzgun kuşu görüntülendi
HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Nehil Sazlığı’nda gökkuzgun kuşu görüntülendi.
Koruma altına alınan Nehil Sazlığı’na farklı farklı kuş türleri gelmeye devam ediyor. Kanarya türlerinden olan ve gök mavisi ile sırtında bulunan kahverengiyle adeta göz kamaştıran gökkuzgun kuşu, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Yüksekova Belediyesi Veteriner Hekimi Hekim Kaçan, Nehil Sazlığı’nın birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirterek, “Nehil Sazlığı çeşitlilik açısında inanılmaz büyük bir zenginliğe sahip. Baharın gelişiyle birlikte birçok kuş türü şu anda Nehil Sazlığı’nda beslenip dinleniyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü buna el koyarak Nehil Sazlığımızı korum altına aldı. Öncesinde görünmeyen kuşlar bir bir gelmeye başladı. Nehil Sazlığı binden fazla kuşa ev sahipliği yapıyor. Bugün ise gökkuzgun türü görüldü. Dilerim burası birçok kuş fotoğrafçısına da ev sahipliği yapar” diye konuştu.
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Yüksekova’da gökkuzgun kuşu görüntülendi
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