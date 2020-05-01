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’Vefa’ ekibi gönüllere dokunmaya devam ediyor

Giriş Tarihi: 1.5.2020 10:15 ABONE OL
’Vefa’ ekibi gönüllere dokunmaya devam ediyor
HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşların talepleri, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.
Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllere dokunmaya devam ediyor. Hakkari genelinde 112 Acil Çağrı destek hattını arayarak yardım talebinde bulunan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sağlık müdürlükleri ve Kızılay ekipleri yardım eli uzatıyor. Ekipler, siparişler doğrultusunda aldıkları malzemeleri talepte bulunan vatandaşların evlerine götürerek teslim ediyor.
Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Sait Abdullahoğlu ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere de ulaşarak yardımları kendi elleriyle teslim ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 3 bin kişiye ulaşan Vefa Sosyal Destek Grubu, gönüllere dokunmaya devam ediyor.

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’Vefa’ ekibi gönüllere dokunmaya devam ediyor
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