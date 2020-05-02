Hakkari’de kapı kapı dezenfekte

Hakkari Belediyesi’nin, korona virüse karşı kurduğu dezenfekte ekibi, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatıyla 7 gün 24 saat kentin dört bir yanını dezenfekte ediyor.Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını karşısında aldığı önlemlerle süreci başarılı bir şekilde sürdürüyor. Salgının etkilerini en aza indirmek için Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan dezenfekte ekibi 7 gün 24 saat aralıksız mesai kavramıyla çalışan belediye birimleri şehrin dört bir yanını dezenfekte etti. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kent merkezini düzenli bir şekilde dezenfekteden geçirdiklerini belirterek, çalışmaların arılıksız olarak devam ettiğini söyledi.Vali Akbıyık, ayrıca akşam saatlerinde yaya olarak Bulvar Caddesindeki çalışmaları yerinde denetledi.