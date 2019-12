Akın akın kayak yapmaya geliyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Yaşanan zorlu süreçlerden ders çıkaran, hem pazarı çeşitlendirmeye hem de turizmi 12 aya yaymaya çalışan turizmciler emeklerinin meyvesini toplamaya başladı. Sektör oyuncuları, Türkiye'yi daha çok yaz turizmi destinasyonu olarak konumlandıran yabancı turistin yönü kış turizmine de döndü. Bu kapsamda yurtdışı fuarlarda güçlü bir tanıtım atağına kalkan turizmciler yabancı turisti Türkiye'deki kayak merkezlerine çekmeyi başardı. Son üç yıldır Polonya, Ukrayna ve Rusya'daki fuarlarda tanıtım yapan Kayseri Erciyes A.Ş., bu üç ülkeden Kayseri'ye charter seferleri başlattı. SunEkspress ve Corendon Havayolları ile de işbirliği yapan Erciyes A.Ş., İngiltere, Almanya gibi ülkelerden direkt uçuşla Kayseri'ye turist getiriyor.Bu yıl, her hafta ortalama 1.000 yabancı turisti ağırladıklarını aktaran Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cahid Murat Cıngı, "Otellerimiz sömestr döneminde yüzde 100 dolu. Bunun yaklaşık yüzde 30'unu yabancı turistler oluşturuyor" dedi. Otellerin doluluk oranlarının mart sonuna kadar yüzde 80 ortalamayla devam edeceği bilgisini veren Cıngı, "Bu doluluk oranlarında yabancı turistin payı yüksek. Bugüne kadar yaz destinasyonu olarak konumlanan Türkiye artık kış turizminin de gözdesi haline gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.Kış turizminde yabancıların kişi başı ortalama 1.200 dolar harcama yaptığını anlatan Cıngı, "Kış turizminde turist otele bağlı kalmıyor. Kayak yapıyor, piste para ödüyor. Yemek yiyor, bir şeyler içiyor. Her şey dahil bir sistem yok. Turiste para harcatan bir sistem var" dedi. Kayseri'ye kayak için gelen turistin şehirdeki alışveriş merkezlerini de gezdiğini anlatan Cıngı, özellikle Ruslar ve Ukraynalıların şehre yüksek katkı sağladığını bildirdi. Cıngı, şöyle devam etti: "Turistlerin AVM'leri sıklıkla ziyaret edip alışveriş yapması esnafa da can suyu oldu. Kayseri esnafı turiste daha iyi hizmet verebilmek için Rusça tabelalar koyuyor. Menülerine Rusçayı ekliyor."