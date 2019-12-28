Çocuklar kırmızı kış festivaline akın ediyor

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da ilk kez gerçekleştirilen "Kırmızı Kış Festivali" Ankaralıların akınına uğrarken, çocukların da gözdesi oldu. ECE Türkiye tarafından yönetilen, Ankara'nın en büyük ve köklü alışveriş merkezlerinden ANKAmall tarafından Ankara'da ilk kez gerçekleştirilen Kırmızı Kış Festivali 7'den 70'e ziyaretçi akınına uğrarken toplu okul ziyaretleri ile de çocukların hayatında unutamayacakları izler bırakıyor. Çocuklar Kırmızı Kış'ı çok sevdi. Toplu okul ziyaretleri kapsamında bu kez Dede Korkut İlkokulu öğrencilerini misafir eden festival, çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Öğretmenleri eşliğinde tüm gün kızak rampası ve buz pistinde kış mevsiminin keyfini doyasıya çıkaran minikler, tren, swing ride, jolly jump, pine tree ve zero gravity gibi eğlenceli lunapark aktiviteleri ile eşsiz bir festival havası yaşadılar. Başkentlilerin yeni eğlence merkezi olan Kırmızı Kış Festivali, toplu okul öğrencilerini de ağırlamaya, yoğun ders programı arasında onlara moral vermeye devam edecek. Festival 9 Şubat tarihine kadar sürecek.