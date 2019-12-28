Doğaya gönül verenlerin üzüm bağı

BUGÜN NELER OLDU

Avukat Yekin Dönmez ve eşi Saniye Dönmez çocuk yaşlarında doğayla kurdukları bağı yitirmeden, insanların doğaya borcu olduğunu her fırsatta dile getirdiler. Hem bu borcu ödemek, hem de eski bir Anadolu geleneğini gerçekleştirmek için torunları dünyaya geldiğinde, 'çeyiz olsun diye ceviz ağaçları dikerek bugünkü 'Dönmez Çiftliği'nin' temellerini attılar. Bölgenin tarihinin araştırılması ve toprağının bağ için elverişli koşullarının keşfedilmesiyle 2006 yılında bağ dikimine başladılar. Bağcılıkla birlikte Vino Dessera doğdu ve Doğan Dönmez'in katılımı ile 2012 yılında üretime başlandı. Dönmez Ailesi, bugün 18 odalı 'Desssera Bağ Evi' ile yılın 12 ayı hizmet vermektedir. İyi Tarım Uygulamaları sertifikalı 250 dönüm bağları sayesinde Vino Dessera markasıyla 100.000'i aşkın kapasitede üretim yapıyor.