Gençler Tatilde Son Dakikacı!

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'nin turizm portalı Tatilsepeti, gençlerin tatil tercihlerini araştırdı. Gençler özelinde yapılan bu araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. Kimi kızgın kumlardan serin sulara atlamanın hayaliyle, kimi karlı dağlarda sıcak bir şömine önünde yapılacak keyfin; kimisi şehir keşfetmenin peşinde, kimi sabaha kadar dansın… Bütün bir senenin yorgunluğu hangi tatilde atılır, size kalmış. Nasıl diyordu şarkı, "uçak, gemi, tren, bir araba fark etmez"; yeter ki tatil olsun. Gençler için de durum böyle mi bilinmez; onlar araca da, sonuca da fazlasıyla takılıyor gibi gözüküyor. Türkiye'nin önde gelen turizm portalı Tatilsepeti, gençlerin tatil tercihlerini araştırdı. Üniversite öğrencilerine özel fırsatlar sunan mobil uygulama Banabak üzerinden yapılan ve 11 bin 527 kişinin katıldığı araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. 18-25 yaş arası gençlere yöneltilen araştırma sonucunda, ilginç veriler ortaya çıktı. Tatil planlamasında son dakikacıların oranı yüzde 40'ı gösterirken, bir yıl öncesinden, tatili biter bitmez bir sonraki tatil planını yapanların oranı son dakikacıların yarısından biraz fazla.Gençlerin yüzde 40'a yakını "Ne zaman para bulursa" tatile çıkmayı planlıyorken, yılda dört ya da daha fazla tatile çıkma oranı yüzde beşin çok altında yer alıyor. Yılda iki ya da üç kez tatil planı yapanların oranı yüzde 25'i gösterirken, yıl boyu yalnızca bir kez tatile çıkanların oranı yüzde 35'e çok yakın. Yarı zamanlı çalışıp tatilini kendi finanse eden gençlerin oranı yüzde 10'un biraz üzerindeyken, yıl boyu birikim yapanların oranı yüzde 45'i gösteriyor. Tembellik edip tatili ailesinden finanse edenlerin oranı ise yüzde 45'e çok yakın.Gençlerin yüzde 60'ının ortalama tatil bütçesi 1.500 TL ve altını gösterirken, yüzde 10'u cebinde 3.000 TL ile tatile çıkıyor. Bunun ortalama bütçesini yansıtan kesim ise yüzde 30'a oldukça yakın olmasına rağmen, gençler lüksten vazgeçmiyor. Tatilcilerin yüzde 50'sinden fazlası ultra her şey dahil otel peşindeyken, yüzde 30'a yakını için oda ve kahvaltı yeterli. Çadırı ve tulumuyla mutlu olanların oranı yüzde 20'ye çok yakın.Tatil planında sevgilisini seçenlerin oranı zirvede. Arkadaşlarıyla tatil fikri yüzde 30'un biraz üzerindeyken, yalnız tatil yapıp kafa dinlemek isteyenlerin oranı yüzde 20'ye çok yakın.