Hakkari kayak severleri ağırlamaya hazır

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Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Merga Bütan Kayak Merkezinde yapımları tamamlanan telesiyej ve pist alanında incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık, ziyaret ettiği kayak merkezindeki telesiyej ve pist alanını gezerek tamamlanan çalışmalarla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yaşar Koparan'dan bilgi aldı. Daha sonra yapımı tamamlanan telesiyej ile 3 bin rakımdaki pist zirvesine çıkan Vali Akbıyık, burada da bir takım incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali İdris Akbıyık, telesiyej ve pist alanında yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kayak merkezinin kış dönemine hazır olduğunu söyledi. Şu anda 3 bin rakımdaki kayak merkezinde yapılan telesiyejin son noktasında olduklarını ifade eden Vali Akbıyık, "Bu kış inşallah telesiyejimiz kayak severlere, Hakkâri'de kış turizmine hizmet edecektir. Bu sene pist uzunluğunu 3 bin 500 metreye çıkardık. Geçtiğimi yıl bin 200 metre civarıydı. Telesiyejle beraber buranın kış turizmi değeri bir kat daha artacak. Hakkâri'de her şekilde ciddi atılımlar yapıyor, ciddi yatırımlar yapılıyor. Bir taraftan Hakkâri'de bir tekstil fabrikası kurmaya çalışıyoruz. Doğalgaz geldi. Yine belediye olarak şehir içerisinde belediye hizmetlerini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Diğer taraftan da kış ve dağ turizmi anlamında Hakkâri'de ciddi gelişmeler oluyor" dedi. Geçen sene 'Kar Festivali' düzenlediklerini hatırlatan Vali Akbıyık, "İnşallah bu senede yapacağız. Çukurca ilçesinde doğa sporları ve foto saferi yapmıştık. Yine bunun gibi ışığın, ters lale festivalleriyle de turizmi tekrar hareketlendirmeyi planlıyoruz. Hakkâri kayak merkezinde bildiğiniz gibi bir otel projemiz var. İhalesini yaptığımız otelimiz, 130 yataklı olacak. Otel içerisinde sporcu kamp eğitim merkezi de yapmayı düşünüyoruz. Yaklaşık 20 milyona mal olacak. Sporcu kamp eğitim merkezi yapacağımız otelimizin 5 milyonluk kısmını Gençlik ve Spor Bakanlığımız karşılayacak. Bu çerçevede geçtiğimiz ay Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile bir protokol imzaladık. Ayrıca DAKA'da bu sporcu kamp eğitim merkezine, konaklama merkezine yaklaşık 5 milyon lira katkı sağlayacak. Geri kalan kısmı için diğer projelerde olduğu gibi Hakkâri Valiliği İl Özel İdaresi tarafından karşılanacak. Binmiş olduğumuz bu telesiyejde de yine çevre düzenlemelerinde pist uzunluğunun yapılmasında da yine DAKA ve Hakkâri İl Özel İdaresi işbirliğiyle yapıldı. Telesiyej, burada yapılan pist uzunluğu ve çevre düzenlemeleri yaklaşık 15 milyon liraya mal oldu" dedi.