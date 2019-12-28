Yeni yıl dijital pazarlama kampanyalarınız için 6 İpucu

BUGÜN NELER OLDU

Yılın son çeyrek dönemi, tüm perakende dünyası kadar dijital pazarlamacılar için de en koşturmalı, en yoğun zamanlardır. Okulların açılması, Black Friday derken kasım ayının sonu itibarıyla yılbaşı temalı kelimelerin daha fazla aranmaya başlaması, yeni yıl dijital pazarlama stratejilerinin son haline getirilmesi için hem ajanslara hem de markalara verilmiş bir sinyal gibidir. Bu sinyal ne kadar önce alınır, gerekli aksiyon planı ne kadar önce çizilirse aralık ayı hedeflerine de bir o kadar kolay ulaşılır. SEM olarak yeni yılı karşılayacağımız bu güzel zamanlarda, satış odaklı hedeflere nasıl ulaşılacağına, dijital pazarlama kampanyalarının nasıl şekillendirilmesi gerektiğine dair önerilerimizi 10 başlık altında özetlemek istedik: 1-Planınızı erkenden çizin. 2-Duygusal iletişime geçmeyi ihmal etmeyin. 3-Bir önceki yılın performansını ve müşterilerinizi analiz edin. 4-Hedef kitlenizi ve teklif stratejilerinizi doğru belirleyin. 5-Influencer marketing stratejisi yapın. 6-İçerik analizi yapın.