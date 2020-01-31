2020 hedefi gelirleri artırmak

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Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörünün 2019'da yükseliş grafiğini sürdürerek iyi bir sınav verdiğini söyledi. "Geçen yıl sektörümüz için iyi bir yıl oldu. Ülkemiz turizmde iki sene gibi kısa bir sürede kaybettiği seviyeye yeniden yükseldi" diyen Bağlıkaya, turizm verilerine göre Türkiye'nin 6'ıncı sırada olduğuna dikkat çekti. 2019'da 45 milyon yabancı ziyaretçi sayısına ulaşılacağını öngördüklerini anlatan Bağlıkaya, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla birlikte bu sayının 50 milyonu aşacağını aktardı. 2019'da kişi başı harcamaların da arttığını anlatan Bağlıkaya, "Turizm geliri ise ocak-eylül dönemini kapsayan dokuz aylık dönemde yaklaşık yüzde 16 oranında artışla 26.6 milyar doları geçti. Bu dönemde kişi başı turizm geliri ise 649 dolar oldu. Geçen yıla göre 37 dolarlık bir artış yaşandı. Bu artışın devam edeceğini düşünüyoruz. Yılsonu itibariyle turizm gelirinin ise 32 milyar doları aşmasını bekliyoruz" dedi.2019'da yakalanan yükselişi 2020'de artırmayı hedeflediklerini anlatan Bağlıkaya, 2020'de en önemli gündem maddelerinin turizm gelirini artırmak olduğunu anlattı. Bağlıkaya, "Bunun için de öncelikle Türkiye'nin harcama potansiyeli yüksek olan pazarlara daha fazla ağırlık vermesi gerekiyor. Turizm gelirlerini artırma noktasında en çok odaklanmamız gereken segmentlerin başında MICE ve kruvaziyer turizmi geliyor. Bu iki segment, harcama potansiyeli yüksek turistlerin ağırlıkta olduğu turizm çeşitleri olarak öne çıkıyor. TÜRSAB olarak biz de çalışmalarımızı bu çerçevede şekillendiriyoruz" diye konuştu. İstanbul'un 2020'den itibaren önemli kongre ve toplantı organizasyonlarını ağırlamaya hazırlandığını anlatan Bağlıkaya, "Seyahat acentalarımız erken rezervasyon kampanyalarını başlattılar. 2018 yılına göre erken rezervasyonlarda ciddi bir yükseliş gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.2020'de iç turizm açısından hareketli bir yıl geçirileceğini aktaran Bağlıkaya, şöyle devam etti: "Bölgelerin turizm potansiyelleri ile ilgili tanıtım çalışmaları yapıyoruz. İç turizm hareketlerini güçlendirecek çalışmalarımız sürecek. Birlik olarak başlattığımız TÜRSAB Rota projesi ile özellikle iç turizm ve kültür turlarında ciddi bir hareketlilik sağlanmasını amaçlıyoruz. Bu proje Türkiye genelindeki seyahat acentalarımıza yeni bir pazar ortamı sunuyor. Tüketici için ise seyahat skalasını genişletiyor."2020'de 50 milyonu yabancı ziyaretçi olmak üzere; yurtdışında yaşayan vatandaşlarla birlikte 56 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini anlatan TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Hedefi rahatlıkla tutturacağımıza inancımız tam. Bu rakama ulaştığımızda 2020 yılı sonunda turizm gelirimiz 35 milyar doları bulacağını ön görüyoruz. 2020 hedeflerine uzak değiliz" dedi."Turizm sektöründen elde edilen kişi başı geliri artırabilmenin yolu turistlerin otel dışındaki aktivitelere katılım sağlamasından geçiyor" diyen Bağlıkaya, şöyle devam etti: "Uluslararası ses getirecek festivaller ve konserler, spor turnuvaları, sektöre ve ülke ekonomisine canlılık kazandıracaktır. Tema Parkların, müzelerin sayısının artırılması ve turistlerin ilgisini çekecek özgün projeler de gelirin artırılması noktasında fayda sağlayacaktır. Harcama potansiyeli yüksek kültür turistlerine yönelik programlar ve ürünlerin geliştirilmesi, turist harcamalarının artırılması noktasında önem teşkil ediyor."