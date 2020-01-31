2020’de yapay zekâ yatırımları artacak

2018 ve 2019 yıllarında global raporlama şirketi Gartner'in teknoloji trend ve Frost&Sullivan'ın global araştırma raporlarında yer alan, Avrupa ve Ortadoğu'da en hızlı CDN platformu ile global şirketleri arasına giren, Türkiye'nin kendi AR-GE merkezine sahip, içerik dağıtım platformu, teknoloji devi Medianova'nın 2019 yılı verileri, site ve cinsiyet bazında trafik dağılımları, saat aralıkları ve dönemsel kullanım oranları gibi başlıklardan oluşuyor. 2019 yılında site trafiği en çok yüzde 40 ile video platformları(OTT) ve e-ticaret sitelerinde yaşanırken, onları yüzde 20'lik oranla canlı yayın platformları takip etti. Özellikle Black Friday haftasında yapılan kampanyalar ile toplam e-ticaret site trafikleri 9 kat kadar artış gösterdi. Görsellerin anlık olarak sıkıştırılarak binlerce farklı cihaza ve akıllı televizyona uyumlu hale getiren imaj optimizasyon servisinde en büyük yeni talep, WebP imaj formatına oldu. Türkiye'deki dijital platformlara yurtdışından en büyük talep, Avrupa ve Orta Doğu bölgesinden geldi. Site trafiğinin cinsiyet bazında değerlendirilmesi sonucu elde edilen verilerde kadınların, yüzde 61 oranında, erkeklerin ise yüzde 39 oranında kullanıma sahip olduğu belirlendi. Rakamlara göre, Bireyler tek başınayken, sosyal ortamlara oranla daha fazla kullanım sağlıyor. Dönemsel bazda incelenen verilerde, Eylül ve Aralık aylarında maksimum kullanım değerlerine ulaşılırken, Haziran ayı trafiğin en az yaşandığı ay olarak belirlendi. Haber sitelerinde yüksek trafik sabah 10:00'da başlayıp öğlene doğru azalırken video ve e-ticaret platformlarında yüksek trafik akşam 21.00'den gece saat 00.00'a kadar olan süreyle, kullanım yoğunluğunda en üst seviyeye ulaştı. Bireylerin yalnızken, sosyal ortamlara oranla daha çok trafik oluşturduğu gözlendi.Medianova'nın CEO'su Serkan Sevim, 2019 yılı sonuçlarını şöyle özetledi. "Medianova olarak kriz döneminde de altyapı yatırımlarına tüm hızımızla devam ettik. Bu anlamda yabancı şirketlere güçlü bir alternatif olarak güçlü büyümemizi sürdürdük. Bulut depolama, webinar yazılımları gibi yeni ürünleri çıkarttık. 2019 yılında yurtdışında Rusya ve Brezilya gibi yeni bölgelere yatırım yaparken mevcut ülkelerde altyapımızı büyüttük ve dünya üzerinde 47 noktaya ulaştık. İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Teknopark'ta yeni bir ofis açaral Ar-Ge yatırımlarını daha da artırdık. 2020'de Yapay Zeka ve Big Data yatırımlarımız ile güçlü büyümemize devam etmek istiyoruz. Altyapı ve yeni teknolojiler konusundaki yatırımlara odaklanmak, trafiğin yüzde 80 artışı şeklinde olumlu bir sonuç elde etmemizi sağladı. İlerleyen yıllarda bu konudaki yatırımlarımıza devam edeceğiz."

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